Antalya Emniyet Müdürü ve eşi tutuklanmıştı... Büyük para trafiği ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan’ın ifadeleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan ifadeler ve belgeler, belediye ihaleleri üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık para transferlerini, taraflar arasındaki görüşmeleri ve aile adına edinilen mal varlıklarını gün yüzüne çıkardı.

Soruşturma kapsamında ifade veren iş insanları, Fazlı Ateş aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

Ayrıca, 11 Ekim 2024’te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025’te ise 2 milyon TL’nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

EVDEKİ GÖRÜŞMELER

Dosyaya giren beyanlarda, Fazlı Ateş’in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın evine gittiği, hatta evin tamirat işlerinin Fazlı Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi.

Yine aynı ifadelerde, Ramazan ayında Ateş’in, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.

KIZINA EV, MÜDÜRE ARAÇ

Melek Arslan, kızları Dilruba Hediye Arslan adına Döşemealtı’nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti.

Nitekim 1+1 ev ödemesinin de Fazlı Ateş adına Cengiz Gökay-Yapı Vizyon İş Ortaklığı hesabına gönderildiği ve Emniyet Müdürünün kızına ev alındığı evraka yansıdı.

Öte yandan, İlker Arslan’ın üzerine kayıtlı 2022 model Ford Kuga marka araç bulunduğu, aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi.

MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL’nin de yine Fazlı Ateş tarafından doğrudan ödendiği ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun incelemesine göre, Fazlı Ateş’in banka hesaplarından İlker Arslan’ın hesabına bir de 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, Ateş’in bankadaki hesabından, “İlker Arslan’a ait gümrükleme hizmet bedeli” açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi.

FAZLI ATEŞ’İN SAVUNMASI

Soruşturmanın merkezindeki isim Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddetti. Belediyeden aldığı işlerde alt taşeronluk yaptığını belirten Ateş, iş dünyasındaki sıkışıklık nedeniyle bazı iş insanlarından borç aldığını, bunun rüşvet olmadığını, durumunun düzelmesi ile birlikte borçlarını ödediğini öne sürdü. Ateş, İlker Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan’ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi.

İLKER ARSLAN’IN SAVUNMASI

İlker Arslan, kendisi veya eşinin rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin Fazlı Ateş’in şirketinde çalışmasından kaynaklanan maaş ödemeleri olduğunu belirtti.

MASAK raporunda görülen 250 bin TL transferini kabul etti, ancak bunun Ankara’daki arsasını Fazlı Ateş’e 5 milyon TL bedelle satma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Arslan, toplamda 3 milyon TL’yi farklı şekillerde aldığını, kalan 2 milyonun ise Fazlı Ateş’te kaldığını beyan etti. Kızına alınan evin peşinatı ile aracının gümrük bedeli olan 997 bin TL’nin de bu satıştan kaynaklanan borcun ödenmesi kapsamında Fazlı Ateş tarafından ödendiğini açıkladı.

Ateş’in adını kullanarak nüfuz ticareti yapmış olabileceğini, fakat kendisinin bundan haberdar olmadığını savunan Arslan, maddi durumunun kötü olduğunu, kredi ve kredi kartı borçları bulunduğunu söyleyerek “rüşvet alan birinin bu kadar borç içinde olamayacağını” öne sürdü

Suçlamaları reddeden İlker Arslan, asıl nüfuz ticareti yapanın Fazlı Ateş olabileceğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu.

ATEŞ VE ARSLAN’IN İFADELERİ ÇELİŞTİ

İfade tutanaklarına yansıyan bazı beyanlarda ise çelişkiler dikkat çekti. Emniyet Müdürü İlker Arslan, Ankara’daki bir arsasını Fazlı Ateş’e sattığını, bu satıştan 5 milyon TL bedel elde ettiğini öne sürdü. Ancak Fazlı Ateş, emniyette verdiği ifadede satış bedelinin 2 milyon TL olduğunu söyledi. Daha sonra adliyede bu rakamı 5 milyona çıkardı. Tapu kayıtlarında herhangi bir satış işleminin olmadığı görüldü.

Benzer çelişkiler Melek Arslan’ın maaş ödemeleri aldığı Fazlı Ateş’in yanında çalıştığına dair beyanlarında ortaya çıktı. Melek Arslan, Fazlı Ateş’in yanında çalıştığı dönemde her gün iş yerine gittiğini ifade ederken; Emniyet Müdürü İlker Arslan da aynı yönde beyanda bulundu. Ancak Fazlı Ateş, emniyetteki ifadesinde, “İş yerine gelmezdi, uzaktan çalışırdı” dedi. Melek Arslan’a iş yerinin adresi sorulduğunda ise, “Koruma polisleri beni bırakıyordu, adresi bilmiyorum” şeklinde cevap verdi.