'Karımın fotoğrafını neden paylaştın’! Tek yumrukla hastanelik oldu

Antalya'da Kıvanç Ş, (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Y, (29) yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi. Hastanede tedaviye alınan Y'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan Şensöz tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ekim saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir çiçek deposunda meydana geldi. Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Y, kız kardeşi Firdevs Y, (25) ve babaları Muhammet Y, (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor. Firdevs Y, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Y'nin paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Ş, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ

Firdevs Y, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını ifade ederek, özür diledi. Kıvanç Ş, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Y, ile yüz yüze görüşmek istedi ve çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yı, özür dilemek için yanına giderken, Ş, bir anda yumruk atarak Y'yi yere düşürdü. Y'yidefalarca tekmeleyen Ş'yi, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Y, için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Y, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşref Yunus Y'nin beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlik tutuklandı.

YUMRUK VE TEKMELEME ANLARI KAMERADA

Eşref Yunus Y'nin darbedildiği anlar, çiçek deposunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kıvanç Şensöz'ün depoya giren Eşref Yunus Y'yi aniden yumruk attığı ve yere düştükten sonra tekmelediği görüldü. Olay sırasında sesleri duyup koşarak gelen dayı Ali Okur'un duruma müdahale ederek, "Sen ne yaptın?" sorusu üzerine Kıvanç Ş'ye "Karımın fotoğraflarını paylaşırsa bu şekilde olur" dediği görüntülere yansıdı. "Aklı başında mı" sorusuna ise Şensöz'ün "Değil" karşılığını vermesi, bir kadının feryat etmesi dikkati çekti.

DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİK TELEFONDA KÜFÜRLER ETTİ

Ağabeyinin hastanede yanından ayrılmayan Firdevs Y, olayı yaşatan kişinin eski komşuları olduğunu ifade etti. Y, "Biz de onlar da sosyal medya ve internet üzerinden çiçek satışı yapıyoruz. Bunların çiçeklerini beğeniyoruz. Çünkü buketleri çok güzel yapıyorlar. Bunların sosyal medya profili herkese açık. Bazı müşterilerimiz bunların fotoğraflarını bize atıp "Buna benzer çiçekler yapabilir misiniz" diyorlar. Biz de "Yapabiliriz" diyoruz. Herkese açık profilinde eşinin tişörtlü bir fotoğrafını kendi paylaşmış. Fakat "Benim eşimin uygunsuz yerlerini paylaştınız" diyerek böyle bir olay yaşandı. Normalde gece yarılarına doğru gelen telefonları açmıyordum. Telefonu abim açıyor ve "Sen Okur'un yeğeni değil misin? Bu fotoğrafları, karımı nasıl paylaşırsın? Nasıl kırparsın?" diyor. Abim de "Benim bununla bir alakam yok. Bizim sosyal medya hesaplarını, birçok şirket hesaplarımızı kız kardeşim yönetiyor" diyor. O da "Sen yaptın, senin boynunu koparacağım. Sen benim karşıma çıkma. Çıkarsan çok kötü olur" diyerek küfürler saydırıyor. Biz de "Abi kusura bakma özür dileriz" diyoruz ama "Konum at geleyim" tarzında konuştu" dedi.

'ŞOK İÇERİSİNDEYİZ'

Dayısının araya girerek orta yolu bulmaya çalıştığını belirten Y, "Bir gün sonra dayım "Gel konuşup orta yolu bulalım" diyor. Ondan sonra Kıvanç Şensöz, abim görmeden depoya giriyor ve abim kendisiyle konuşacağını sanıyor. O sırada dayım orada yok, büyük depoda duruyor. O adam abimi görür görmez vurmaya başlıyor. Sesler üzerine dayım, kuzenlerim geliyor. Şok içindeyiz açıkçası" diye konuştu.

'DOKTORLAR HER DURUMA HAZIRLIKLI OLUN DİYOR'

Ağabeyinin durumunun kritik olduğunu belirten Firdevs Y, "Doktorlar "Her duruma hazırlıklı olun" diyor. Abim bunu hak etmedi. Bizim paylaştığımız fotoğrafı kendisi herkese açık profilde hem kendi paylaşıyor hem de benim paylaşmama laf ediyor. Boksör ve bodyguardlık yapmış. Hep beyne çalışmış, öldüresiye darbeler var. Ben açıkçası o adamın hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim de can güvenliğim yok" dedi.

Olaydan sonra dayısının da kalp krizi geçirdiğini söyleyen Y, "Sürekli abimi sayıklıyor. Şu anda onun da durumu sıkıntılı. Hastanede tedavisi devam ediyor" dedi.

'ARABA ÇARPSA KAFATASI BU KADAR ZARAR GÖRMEZDİ'

Muhammet Y, ise "Oğlum tuzağa düşürüldü. "Gel konuşalım özür dileyelim" diyerek çağrılıyor. Hiçbir şey konuşmadan, içeriye girer girmez yumruk vurup yere düşürüp, tekrar vurulması var. Sonra dayısı geliyor, elinden alıyor. Olay yaşandığı esnada ben de pazardaydım. Haber gelir gelmez çıktım ancak çocuğumu hastanede gördüm. Çocuk hala titriyordu. Doktorlar çocuğumun durumunun ağır olduğunu ve "Her an için hazırlıklı olun" diyor. Doktorlar dedi ki "Araba çarpsa bu çocuğun kafatası bu kadar zarar görmezdi'. Bunun iyi bir ceza alıp hapiste yatmasını istiyorum" dedi. (DHA)