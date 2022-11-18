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Antalya Feslikan Turizm 15 işçi alacak

Antalya Feslikan Turizm bünyesinde Kasiyer, Garson/Komi ve Aşçı yardımcısı olmak üzere 15 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:01
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Antalya Feslikan Turizm 15 işçi alacak

Antalya Feslikan Turizm 15 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Feslikan Turizm bünyesinde Kasiyer, Garson/Komi ve Aşçı yardımcısı olmak üzere 15 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk Vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahrum olmamak

Askerlik durumu itibarıyla;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak

b)Askerlik çağına gelmemiş olmak

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Hizmet verecek kurum tarafından ihtiyaç duyulan birimlerde ve işlerde çalışmayı kabul etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ekte sunulan başvuru formunu eksiksiz doldurup imza atılarak teslim etmek

 

 

 

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