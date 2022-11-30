﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmkak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak (2021 veya 2022 yıllarının puanları geçerli olacaktır)

Sürücü belgesine sahip olmak (En az B sınıfı)

Aktif araç kullanıyor olmak

Çalışmasına engel sağlık problemi olmamak

Bilgisayar kullanmak (herhangi bir kurumdan alınmış olan sertifika, kurs bitirme belgesi veya transkript üzerinde bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

Aday personel 2 aylık deneme sürecine tabi tutulacaktır



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanının fotokopisi

KPSS sonuç belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)

Sağlık raporu

Sürücü belgesi (En az B sınıfı)

Adli sicil belgesi

Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi/mezuniyet belgesi

Özgeçmiş