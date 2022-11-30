﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmkak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak
ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak (2021 veya 2022 yıllarının puanları geçerli olacaktır)
Sürücü belgesine sahip olmak (En az B sınıfı)
Aktif araç kullanıyor olmak
Çalışmasına engel sağlık problemi olmamak
Bilgisayar kullanmak (herhangi bir kurumdan alınmış olan sertifika, kurs bitirme belgesi veya transkript üzerinde bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)
Aday personel 2 aylık deneme sürecine tabi tutulacaktır
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanının fotokopisi
KPSS sonuç belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)
Sağlık raporu
Sürücü belgesi (En az B sınıfı)
Adli sicil belgesi
Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi/mezuniyet belgesi
Özgeçmiş
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