Antalya Finike SYDV temizlik işçisi alacak

Antalya Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
20 yaşını bitirmiş, 45 yaşını geçmemiş olmak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
Finike’de ikamet etmek. ,
GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu,
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil kaydı belgesi,
Vesikalık fotoğraf,
Diploma.
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