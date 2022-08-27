﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Antalya Gazipaşa, SYDV, geçici olarak inceleme görevlisi olarak 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
35 yaşından gün almamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az 6 aydır Gazipaşa ilçesinde ikamet etmek
Erkek personel için askerlikle ilişkisi olmamak
Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak
4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
1 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Banka hesap numarası
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