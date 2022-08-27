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Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak

Antalya Gazipaşa SYDV, geçici olarak inceleme görevlisi olarak 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 07:09
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Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
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İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Antalya Gazipaşa, SYDV, geçici olarak inceleme görevlisi olarak 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

35 yaşından gün almamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az 6 aydır Gazipaşa ilçesinde ikamet etmek

Erkek personel için askerlikle ilişkisi olmamak

Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak

4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Banka hesap numarası

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