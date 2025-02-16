Antalya, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında Futbol Akademisi projesini hayata geçirdi. 6-10 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı akademide, antrenmanlar deneyimli hocalar eşliğinde devam ediyor. Akademide başarılı olan sporcular, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç takımlarında denemeye alınıyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halı Sahaları'nda antrenmanlarını yapan geleceğin yıldız adayları, hedeflerine ulaşmak için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Adem Talih, akademi açıldığından bu yana yaklaşık bin 600 çocuğun eğitim aldığını söyledi.

TEMEL FUTBOL EĞİTİMİ VERİLİYOR

Futbol Akademisi’ne yoğun bir ilginin olduğunu belirten Adem Talih, “Şu an hafta sonu 300, hafta içi ise 120 olmak üzere toplam 420 sporcumuz var. Burada çocuklarımıza temel futbol eğitimi veriyoruz. Motor becerilerini ve koordinasyonlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Burada gerekli başarıyı gösteren sporcuları Büyükşehir Belediyesi U11 ve U12 kategorilerinde denemeye alıyoruz. Onlar sadece burada spor eğitimi almış olmuyorlar, başarılı olanlar da kulübümüzde forma giyme şansı yakalıyor. Çocuklarımız da bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kayıt dönemlerinde "genclikspor.antalya.bel.tr" adresinden online olarak başvuru yapabilirler.

Akademi'den eğitim alan sporcular, şunları söyledi:

- Ahmet Çınar Pervane: “Futbolu çok seviyorum. Yıllar içinde kendimi geliştirip buraya geldim. Burası benim futbol gelişimim konusunda çok katkı sağlıyor. Burada futbol öğreniyorum. Hocalarıma ve bu akademiyi açanlara çok teşekkür ediyorum.”

- Mustafa Deniz Dinçer: “İyi futbol oynuyorum ve burada futbol oynamayı seviyorum. Burada bize futbolu ve başka güzel şeyleri öğretiyorlar. Güzel arkadaşlıklar ediniyorum. Kurs sayesinde hafta sonlarım çok güzel geçiyor. Hocalarıma bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum."