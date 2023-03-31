31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı

5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota hakkı kazandıran müsabaka takviminde yer alan Antalya Grand Slam’de ilk gün 5 sıklette madalya sahiplerini buldu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 21:50
Takip Et

Antalya Grand Slam başladı

5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
+
Aa
-

Antalya'nın 3. kez ev sahipliğinde başlayan Grand Slam müsabakalarında ilk gün karşılaşmalarında beş sıklette kürsüye çıkan judocular belirlendi. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda olimpik kadroda yer alan ve bugün maçlarına çıkan milli judokalar; 48 kiloda Merve Azak ve Gül Kader Şentürk ile 57 kiloda Hasret Bozkurt üçüncü turda; 48 kiloda Hanife Özcan, Ayşe Öz, 52 kiloda Zeliha Cinci, İlayda Merve Koçyiğit; 57 kiloda Ayşenur Budak, Gülzade Korkmaz ve Ayşenur Karadağ; 60 kiloda Yunus Emre Esenboğa, Fırat Çekim, Alperen Ergün ikinci tur müsabakalarında, 66 kiloda Muhammed Demirel, İbrahim Demirel, Abdullah Berkin Özcan ve Samet Kumtaş ilk turda rakiplerine yenildiler.

İlk gün karşılaşmaları sonunda madalya kazananlar şöyle sıralandı:

Kadınlar:
48 kilo: 1. Blandine Pont (Fransa), 2. Shira Rishony (İsrail), 3. Narantsetseg Ganbaatar (Mogolistan), 3. Baasanhkuu Bavuudorj (Mogolistan).
52 kilo: 1.Amandine Buchard (Fransa), 2. Chelsie Giles (İngiltere), 3. Reka Pupp (Macaristan), 3. Sita Kadamboeva (Özbekistan).
57 Kilo: 1. Rafaela Silva (Brezilya), 2. Christa Deguchi (Kanada)3. Kaja Kajzer (Slovenya), 3. Jessica Lima (Brezilya).

Erkekler:
60 kilo: 1. Luka Mkheidze (Fransa), 2. Dilshot Khalmatov (Ukrayna), 3. Nurkanat Serikbayev (Kazakistan), 3. Jorre Verstraeten (Belçika).
66 kilo: 1. M. Gobert (Fransa), 2. Erkhembayar Battogtokh (Mogolistan), 3. David Garcia Torne (İspanya), 3. Willian Lima (Brezilya).
Antalya Grand Slam'de yarın madalya mücadelesi yapacak milli judocular şunlar:
Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz, Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, 70 kiloda Fidan Ögel ve Ümmühan Kıroğlu.
Erkekler: 73 kiloda Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Soner Kumtaş, 81 kiloda Vedat Albayrak, Muhammed Koç ile Erman Gürgen.
(İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 
﻿Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 
﻿Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 
﻿37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
﻿5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
﻿5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
﻿Irak’ı kum fırtınası vurdu   
﻿Irak’ı kum fırtınası vurdu   
﻿Irak’ı kum fırtınası vurdu   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.