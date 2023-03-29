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Dünya şampiyonları Antalya'da. İşte program

Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) takviminde yer alan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıracak Antalya Grand Slam Turnuvası, üçüncü kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:19
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Antalya Grand Slam Judo Turnuvası heyecanı

Dünya şampiyonları Antalya'da. İşte program
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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, katılan ülke ile uluslararası judocu sayısının yüksek olduğu organizasyon, prestij olarak da dikkati çekiyor.
Aralarında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı 2023 Antalya Grand Slam Turnuvası'nda, Türkiye 21 kadın ve 23 erkek judocu ile tatamide yer alacak.
Antalya Spor Salonu'nda 31 Mart-02 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 85 ülkeden 266 kadın ile 350 erkek judocu ön kayıt yaptırdı.
Milli takımda yer alan sporcular ve müsabaka günleri şöyle:
31 Mart Cuma:
Kadınlar:
48 kilo: Merve Azak, Ayşe Öz, Gül Kader Şentürk, Hanife Özcan
52 kilo: Zeliha Cinci, İlayda Merve Koçyiğit
57 kilo: Hasret Bozkurt, Ayşenur Budak, Ayşenur Karadağ, Gülzade Korkmaz
Erkekler:
60 kilo: Fırat Çekim, Yunus Emre Esenboğa, Alperen Ergün,
66 kilo: Muhammed Demirel, İbrahim Demirel, Abdullah Berkin Özcan, Samet Kumtaş
01 Nisan Cumartesi:
Kadınlar:
63 kilo: Minel Akdeniz, Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan,
70 kilo: Fidan Ögel, Ümmühan Kıroğlu
Erkekler:
73 kilo: Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Soner Kumtaş
81 kilo: Vedat Albayrak, Muhammed Koç, Erman Gürgen
02 Nisan Pazar:
Kadınlar:
78 kilo: Serdem Daharlı, Ece Zurnacı,
+78 kilo: Kayra Sayit, Hilal Öztürk, Duygu Dirgen, Kübranur Esir
Erkekler:
90 kilo: Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, Cem Demirtaş, Suat Can Yapıcı,
100 kilo: Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş
+100 kilo: Münir Ertuğ, İbrahim Tataroğlu, Recep Ergin, Tunahan Tutar.

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