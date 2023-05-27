ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2023 / 00:01

Müdürlüğümüzce, Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “Şartların İhlali” başlıklı 19. Maddesine istinaden, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1-b Maddesi uyarınca Müdürlüğümüzce düzenlenen idari para cezaları ile ek tahakkuk yükümlülerine tebliğ edilmiş, süresi içerisinde ödemenin yapılmaması nedeniyle ilgililer hakkında Müdürlüğümüzce 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 55. Maddesi uyarınca Ödeme Emri tanzim edilerek, MERNİS adreslerine tebligat çıkarılmış ancak tebliğ edilememiştir.

Aşağıda kimlik bilgileri belirtilen şahıslara ait Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 101, 102 ve 103 maddeleri ve 485 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 4.maddesine istinaden ilanen tebliğ olunur.



Sıra No Adı Soyadı T.C. No Doğum Tarihi Baba Adı Ödeme Emri Tarihi Sayısı Tutarı 1 Gabriel (İbrahim) COHEN (AYGÜN) 48******346 10.06.1982 Ali 07.03.2023 83375013 1.340.459,89 TL.