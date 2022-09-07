Antalya Gündoğmuş Personel AŞ. işçi alacak

Antalya Gündoğmuş Personel AŞ. personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak 3 büro görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlikle ilişiği olmamak,
35 yaşından gün almamış olmak.
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