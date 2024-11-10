Antalya Havalimanında hızlı adalet hizmeti

Antalya Havalimanı'nda kurulan yeni mahkeme, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle durdurulan kişileri dakikalar içinde hakim karşısına çıkarıyor. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan bu sistem, uzun süren bekleme süreçlerini ortadan kaldırarak yolcuların mağduriyetini önlemeyi hedefliyor. 3 ayda 268 kişinin ifadesinin alındığı mahkeme, hızlı karar alma süreciyle dikkat çekiyor.

Her yıl milyonlarca turistin giriş yaptığı Antalya Havalimanı'nda, adli işlemler artık çok daha hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan ve 100 metrekarelik bir alanda hizmet veren mahkeme, bekleme salonu, savcı görüşme odası ve duruşma salonu gibi bölümlerden oluşuyor. Yolcular, bilet işlemleri ya da havalimanı giriş kontrollerinde haklarında yakalama kararı olup olmadığına bakılarak bu mahkemeye yönlendiriliyor.

ANINDA KARAR MEKANİZMASI

Yakalama kararı bulunan kişiler, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla uzak bağlantı ile hakim karşısına çıkarılıyor. Türkiye genelindeki hakimler bu sistem üzerinden bağlanarak hızlıca ifade alıp karar veriyor. Bu sistem sayesinde duruşmalar yalnızca birkaç dakika sürüyor. İfade sonrası hakkında yurt dışı yasağı olmayanlar, seyahatlerine devam edebiliyor.

YOLCU MAĞDURİYETİNİ AZALTAN ÇÖZÜM

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, bu uygulamanın Antalya Havalimanı'nın artan yolcu trafiğini göz önüne alarak hayata geçirildiğini belirtti. Tabar, “Daha önce yakalama kararı bulunanlar, havalimanında yakalandıklarında kolluk birimlerince Antalya Adliyesi'ne götürülüyordu. Bu da ciddi bir zaman kaybına neden oluyordu ve yolcular, uçaklarını kaçırabiliyordu. Şimdi ise bu işlemler saat 08.30’dan 20.30’a kadar havalimanında yapılabiliyor” dedi.

268 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Bu hizmetin başladığı günden bu yana toplam 268 kişinin ifadesi alındı ve yalnızca 1 kişi tutuklandı. Başsavcı Vekili Tabar, başsavcılığın talimatıyla iki savcının da havalimanı mahkeme salonunda görev yaptığını ifade etti. Bu yeni uygulama, Antalya Havalimanı'nda adalet hizmetlerinin hızla sunulmasını sağlarken, yolcuların seyahat sürelerini aksatmadan işlemlerini tamamlamalarına olanak tanıyor.