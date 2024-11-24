Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçağın motoru alev aldı, hiçbir uçak iniş yapamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçağın motoru alev aldı, hiçbir uçak iniş yapamadı

Antalya Havalimanı’na olumsuz hava koşulları nedeni ile teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. Uçaktaki 79 yolcu acilen tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile uçaktaki yangın söndürüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısının yapıldığı Antalya’da fırtına etkisini devam ettirirken, Antalya Havalimanı’na teker koyan Rus Azamut Havayolları’na ait ‘Sukhoi Superjet 100’ tipi uçağın motorunda yangın çıktı.

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Hızla harekete geçen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 79 yolcu tahliye edildi. Olay sonucu her hangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Uçak park pozisyonuna alındı.

Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu’na ait Azamut Havayolları’na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

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