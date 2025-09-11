Antalya İbradı’da bir doğa harikası: Altınbeşik mağarası ve ürünlü köyü

Altınbeşik mağarası 1967 yılında Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Timuçin Aygen tarafından keşfedilmiştir. Mağaranın klimatolojisi tam çalışılmasa da sıcaklık; yaz, kış –gece, gündüz 14-18 derece arasındadır. Mağaranın keşfinden sonra Japon ve Fransız gruplar at, eşek sırtında mağara ağzına gelerek bazen bir aya varan sürelerde çadırda kamp yapmaktaydılar ki, mağara ağzında insanı dinlendiren serin bir sıcak hava ESİNTİSİ söz konusudur.

Mağaranın sağlık açısından son derece önemli olduğu, daha da ötesi romatizmal hastalıkların tedavisi için ilgili hekimler tarafından hastaların yönlendirildiği de bir gerçektir.

Ulaşım son derece kolay ve mağaraya giden yol da doğal manzarasıyla ziyaretçilerin beğenisini kazanarak vazgeçilmez bir seyahat ve gezi güzergahı durumuna gelmiştir. Mağara yolları oldukça geniş ve asfalt olarak hizmete sunulmuştur. Manavgat nehri vadisi bitki örtüsü ve topoğrafya açısından görülmeye değerdir. Ayrıca doğal güzellik ve görünüm açısından fotoğraf sanatçıları tarafından birçok ziyaretçiyi kabul eden Altınbeşik mağarası birçok fotoğrafa konu olduğu gibi, bazı TV reklamlarında da kullanılmaktadır. Dolayısıyla Dünya da eşi ve benzeri çok nadir görülen bir doğa mağarası olmuştur.

Mağaranın lokasyonu Antalya ya 135km; Konya ya 190...km, Manavgat şelalesine55.km, ve Akseki’ye 34km uzaklıkta olup her mevsimde rahat ve kolay ulaşım sağlanabilmektedir. Seyahat sırasında yörük çadırları, keçi sürüleri, yaban keçileri ve çeşitli kuşlar da görülebilir.

Mağara içerisinde yoğunluklu olarak Çekoslovakya, Boğaziçi Üniversitesi ve mağara cemiyeti ve başkaca mağaracılar tarafından sürekli araştırmalar yapılmaktadır. En son mağara ekibi 2500 metreye kadar yatay olarak ilerlemiştir. Mağaranın suyu, 60 km. kuzeyde Konya/ Derebucak ilçesi Gembos polyesi güney ucundaki mağaralara giren su ile beslenmektedir.

Kuzeyde aşırı yağışlarda kış aylarında mağaranın suyu patlayarak mağara ağzından 500 m. Aşağıdaki Manavgat nehrine su aktarmaktadır.

Mağara girişinden 200 mt. İleride kayalardan akan suyun karbondioksidini bırakması sonucu kalker ve yatay köprü oluşmuştur.

İlk göldeki su yüksekliği 15-18 mt derinliktedir. En dipten tavana 40 mt, denizden yüksekliği 401 mt.dir.

İlk gölün bitiminde 40 mt. L, ik dik bir yardan sonra ikinci kat göller bulunmaktadır. Bu katlar şimdilik ziyaretçiler tarafından görülmemekte ancak mağaraya geliş yolunun yanından 2. Kata bir tünel çalışması devam etmekte ve tünelden sonra da görülmeyen katlar da ziyaretçilere açılması planlanmaktadır.

Altınbeşik mağarası, yeraltı gölü bulunan dünya daki nadir mağaralardan biridir. İçerideki doğal köprünün yatay oluşu da JEOLOJİK, ENTERESAN çok az görülen sarkıt ve dikitler oluşmuştur. Dikey

Altınbeşik mağarasının keşfinden sonra Ürünlü Köyü ne de ilgi artmış, ODTÜ tarafından kültür köyü ilan edilmiştir. Bun gelişmelere kadar sadece kendi halkını barındıran Ürünlü Köyü Altınbeşik mağarası için yapılan girişimlerden sonra bir dağ ve tatil beldesi unvanını alarak tüm Türkiye olduğu kadar dünyadan gelenlerin de yerleşim merkezi durumuna gelmiş ve kozmopolit bir köy olma yolunda ilerlemektedir.

Köyde bulunan ve otantik yapısı bozulmayan düğmeli evler, dağlardan gelen suları akıtan klasik kuyu ve çeşmeler, üzüm bağları ve çeşitli meyve ağaçları ile doğal besinlerin üretildiği bir yöre olarak ziyaretçilerini kabul etmektedir.

Köy halkı son derece misafirperver ve ziyaretçilerine karşı tutumu son derece pozitif olması da ziyaretçiler tarafından beğenilmekte ve takdir edilmektedir.

Altınbeşik mağarasına gelen ziyaretçilerin gıda, konaklama gibi ihtiyaçları sadece Ürünlü köyünde değil, komşu köy ve içlerde bulunan restoran, otel ve pansiyonlar tarafından en ekonomik şekilde karşılanmaktadır. Dolayısıyla gelen ziyaretçiler tek seferle yetinmeyip 3. Veya 4. Ziyaretlerini yapmaktadır. İstendiğinde köy muhtarlığı tarafından kılavuz hizmeti de verilmektedir.

Altınbeşik mağarasının ve Ürünlü köyünün pozitif özellikleri saymaya ve yazmaya satırlar yetmez. Son olarak şu söylenebilir: Ürünlü Köyü Altınbeşik mağarası; doğal güzelliğe ve havası ile Torosların cennetidir.

(ALİM DOĞAN ÖZCİVAN)