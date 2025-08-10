Antalya için yeni hedef açıklaması geldi: 17 milyon turist!

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın ağustos ayı başı itibarıyla 9 milyon turist sayısını aştığını, hemen hemen geçen yılla aynı rakama ulaşıldığını söyledi.

Kavaloğlu, "Kendi coğrafyamızdaki problemler bitmezse, bence geçen seneyi tutturabilmek, geçen seneki 17 milyon rakamını tekrarlayabilmeyi de bir başarı sayacağım. Sene başında 18 milyon olarak koymuştuk hedefi, tabi Rusya-Ukrayna savaşının devamı, İran-İsrail gerilimi, Filistin geriliminin devam etmesi gibi coğrafyamızdaki huzursuzluklardan dolayı bu yıl da rakam 17 milyon seviyesinde kalacakmış gibi gözüküyor" dedi.

KRİZLERE RAĞMEN BÜYÜK BAŞARI

Bu yıl temmuz ayı başında sektörün biraz zorlandığını kaydeden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Temmuz başında yer yer boşluklar oldu ama şimdi yüksek sezonun en dolu olduğu döneme girdik. Temmuz ikinci haftası itibarıyla ağustosun sonuna, okullar açılana kadar özellikle iç pazar, Avrupa'da yaşayan Türkler, Rus, Alman ve İngilizlerin yoğunluğuyla çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz Antalya'da. Bu coğrafyada yaşanan krizlere rağmen Antalya bu yoğunluğu yaşıyor. Dolayısıyla Antalya'nın 17 milyon seviyesinde yılı kapatabiliyor olması bence çok büyük başarı olacak" diye konuştu.

2026 DA ZOR BİR YIL OLACAK

Tur operatörleri ile 2026 yılı görüşmelerinin başladığını, 2026'nın da zor bir yıl olacağına işaret eden Kavaloğlu, "Biz 2025'in geçiş yılı olacağını biliyorduk. Sektör dirayetli ama yaşanan bütün problemlere rağmen bu rakamların gelebiliyor olması önemli. Aslında rakamlarla birlikte bunun yaklaşık 100 ülkeye yaygın şekilde geliyor olması da öyle. Avrupa'dan 4 saatlik uçuş mesafesinde hemen hemen her yerden uçuş var. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi durumunda Antalya tekrardan ilk hedefine ulaşabilir" dedi.

Antalya rekor kırdı! 1 günde rekor yabancı ziyaretçi girişi

RUSLAR YİNE 1 NUMARA

Rusların en çok turist gelen ülke olması bakımından yine bir numara olmasının Antalya için çok değerli olduğunu kaydeden Kavaloğlu, "Savaşın bitebilme ihtimali bile gözlerimizi parlattı. Turizm barışın dili. Bu anlamda baktığımızda Rusya'nın savaşa rağmen bir numaralı kaynak pazar olması bizim için çok değerli. Almanya'da geçen seneyle hemen hemen aynı rakamlar. İlk dört pazarımızdaki rakamlar geçen seneyle hemen hemen aynı. Dolayısıyla yüzde 0,7'lik gerilemenin de sebebi belli. Rusya hemen hemen aynı, Almanya aynı, İngiltere ve Polonya aynı" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul ve Antalya havalimanları yolcu rekoru kırdı

ANA PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFLERİ

2026 anlaşmalarıyla da ilgili rekabetçi özelliği kaybetmeden, fiyatları geçmiş yıllara göre daha az artırarak yola devam edeceklerini söyleyen Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada toplam 5 kaynak pazar var. Bunlar ABD, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa. Dolayısıyla ABD ve Çin'den bu rakamları Antalya nezdinde çok yükseltebilme imkanımız olmadığı için geri kalan 3 pazara konsantre olduk. İngiltere daha büyüyecek, özellikle aile tatillerinde Antalya çok tercih edilir hale gelecek. İspanya'ya göre çok daha fazla tercih edilir hale gelecek. İngiltere'den Antalya'ya gelen kişi sayısı 1,5 milyonu geçti. Almanya istediğimiz gibi halen daha büyümüyor. Almanya da çok büyük kaynak pazar. Dolayısıyla Almanya'dan gelen kişi sayısı 4 milyonlu seviyeleri gördüğünde, İngiltere'den gelen kişi sayısı 2 milyonlu seviyeleri gördüğünde, Rusya 2019 rakamları 6 milyondu, bu rakamları gördüğünde bizim bir problemimiz kalmayacak. Fakat savaş halinin devam ediyor olması, Almanya'nın Antalya'da veya Türkiye'de gerekli büyümeyi sağlayamıyor olması, önümüzdeki engeller gibi gözüküyor. Polonya'da da bu sene artış yok, hemen hemen aynı rakamlarla gidiyor. Fakat bizim Benelüks pazarımız yani özellikle Hollanda ve Belçika çok dengeli gidiyor. Ukrayna, özellikle Avrupa'da yaşayan Ukraynalılar Antalya'ya tekrardan gelmeye başladı. Ukraynalı vatandaşların sayısında artış var. Ama İran'dan azalma var. İsrail hemen hemen hiç yok. Şaşırtıcı ölçüde Kazakistan'dan bir düşüş var."

FİYAT UYARISI

Türkiye ve Antalya'nın turizmde rekabetçi olma özelliğini kaybetmeden bu zamana kadar çok ciddi fiyat artışlarıyla gelebildiğini anlatan Kavaloğlu, "Pandemi döneminde fiyatlarımızı hiç artırmadığımız için 2022'den 2025'e kadar, döviz bazında fiyatlarımız yüzde 50'ye yakın arttı. Dolayısıyla rekabetçi özelliğimizi kaybetmeden belli oranlarda, belli seviyelerde fiyatlarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Eskiden Türkiye'yi ve Antalya'yı ucuz olmakla itham ediyorlardı. Biz de diyorduk ki "Ucuz değil, fayda-maliyet analizinin tüketicinin lehine olduğu bir pazar Antalya ve Türkiye'. Dolayısıyla bu özelliğimizi kaybetmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa'da çok az da olsa enflasyonist baskı var. Ama fiyatlarımızı onların enflasyonlarıyla dengeli şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu oranın da çok çift haneli rakamlar olmaması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle 2026 hazırlıklarımızı bir parça daha dengeli yaptık. Tabi döviz kuru bizi çok etkiliyor. Döviz kurunun stabilize gidiyor olması çok olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu.