Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini, Arslan'ın telefonlarının kapalı olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını açıkladı.
Yakalama kararı çıkarılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın şahsi aracının 200 km hızla Niğde otoyolunda ilerlediği saptandı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 6, 2025
Araç takip edilerek durduruldu.
Aracın içinden kendisi birebir benzeri olan kardeşi çıktı. Arslan’ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.
Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtiliyor. Arslan’la bağlantı başkaları da gözaltına alınabilir."