Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

polissss.jpg

Gazeteci İsmail Saymaz, Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini, Arslan'ın telefonlarının kapalı olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını açıkladı.

Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtiliyor. Arslan’la bağlantı başkaları da gözaltına alınabilir."

Son Haberler
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak