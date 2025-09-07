Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında sıcak gelişme!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

TESLİM OLMUŞTU

Hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları ile İç İşleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Antalya'da teslim olmuştu.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başlayarak, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara gibi çeşitli birimlerde görev aldı.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev aldıktan sonra 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası İlker Arslan, 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.