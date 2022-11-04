4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya İnsan kaynakları işçi alacak

Antalya İnsan kaynakları, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 kadın personel alacak.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:55
Takip Et
Antalya İnsan kaynakları işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya İnsan kaynakları, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 kadın personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 9 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Adayların ön başvuru forumunu doldurmak için şahsen müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Kadın olmak

Antalya’da ikamet etmek

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
2
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
3
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿KYK faizleri silindi
4
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
5
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
6
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
7
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
﻿Bel fıtığından mucize kurtuluş
﻿Bel fıtığından mucize kurtuluş
﻿Bel fıtığından mucize kurtuluş
﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?
﻿NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
﻿NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
﻿NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır
﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır
﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.