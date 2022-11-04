Antalya İnsan kaynakları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya İnsan kaynakları, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 kadın personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 9 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Adayların ön başvuru forumunu doldurmak için şahsen müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Kadın olmak
Antalya’da ikamet etmek
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.