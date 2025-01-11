Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki otomobil alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

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Çopanpınarı köyü mevki Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki Ayhan K. idaresindeki 32 SP 070 plakalı Peugeot marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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Alevleri gören sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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