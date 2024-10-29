Antalya-İstanbul seferinde faciadan dönüldü! Uçağa lazer tuttular

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları’nın uçağına iniş için alçaldığı esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu. Olayda faciadan dönülürken o anlar kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Pegasus Havayolları’nın PC-4022 sefer sayılı Antalya-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağına dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında lazer tutuldu.

Bunun üzerine uçağın pilotu hızlıca hava trafik kontrolörüyle irtibata geçti. Kurulan irtibatta seferi gerçekleştiren pilot kuleye 'Bulunduğumuz pozisyonda lazer tutuluyor' bilgilendirmesi yaptı.

Hava trafik kontrolörü ise durumu yetkililere haber verdi. Pegasus'a ait yolcu uçağı yaşanan olayın ardından havalimanına inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Uçağın kokpitine yöneltilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ve zarar verecek ışıkların pilotun görüşüne doğrudan etki etmesi uçuş emniyetini riske atıyor.

Bu ışıkların körlüğe sebep olmasının yanı sıra, pilotun alması gereken kararlarda dikkat dağınıklığına sebep olabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası uygulanıyor.

Buna benzer bir olayda ABD’de Delta Hava Yolları’na ait bir uçağa lazer tutan ve birçok kez bu suçu işlediği belirlenen bir kişi hapis cezasına çarptırılmıştı