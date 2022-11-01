Antalya Kaş Likya Turizm 15 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya Kaş Likya Turizm, geçici olarak istihdam etmek üzere 15 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Başvuru esnasında belge istenmeyecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekli olmamak
Emeklilik şartlarını taşımamak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Kaş’ta ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Özgeçmiş
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