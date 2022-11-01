Antalya Kaş Likya Turizm 15 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya Kaş Likya Turizm, geçici olarak istihdam etmek üzere 15 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Başvuru esnasında belge istenmeyecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli olmamak

Emeklilik şartlarını taşımamak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

Kaş’ta ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Özgeçmiş