Antalya Kaş Likya Turizm personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Antalya Kaş Likya Turizm, arkeolog olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İş başvuru formu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.