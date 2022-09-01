Antalya Kaş Likya Turizm personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Antalya Kaş Likya Turizm, arkeolog olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İş başvuru formu