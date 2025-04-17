Antalya, Kazakistan’ın müzik ve kültür mirasının tanıtılacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak

Antalya, 19-20 Nisan'da Kazakistan’ın müzik ve kültür mirasının tanıtılacağı konser serisine ev sahipliği yapacak. Umay Sound grubunun gerçekleştireceği konser serisi ile izleyenler, dombıra, jetygen, saz-sırnay, şankobız ve kıl-kobız gibi geleneksel Kazak enstrümanlarını dinleme ve arkasındaki hikayeleri öğrenme fırsatı bulacak.

Antalya, Kazakistan’ın müzik ve kültür mirasını tanıtacak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Umay Sound" grubu, Kazak halk müziğinin geleneksel melodileriyle izleyicilere keyifli bir müzik gecesi sunacak. Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Baş Konsolosluğu’nun desteklediği konser serisi, 19 Nisan’da Antalya Mall of Antalya Moa Sahne’de ve 20 Nisan’da Alanya Atatürk Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştirilecek. İzleyiciler, dombıra, jetygen, saz-sırnay, şankobız ve kıl-kobız gibi geleneksel Kazak enstrümanlarını dinleme ve arkasındaki hikayeleri öğrenme fırsatı bulacak.

"SANATSEVERLERİ, KAZAK MÜZİK GELENEKLERİNİ YAKINDAN TANIMAYA DAVET EDİYORUM"

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev etkinlikle ilgili, "Kazakistan ve Türkiye, ortak tarih ve kültüre dayanan köklü bir dostluğa sahip. Bu konser, halklarımız arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Antalya ve Alanya’daki sanatseverleri, Kazak müzik geleneklerini yakından tanımaya davet ediyorum" dedi.

Hazırladığı Kazakistan belgeseli ve kliplerle konserlere destek veren yönetmen Bengli Aslan da "Kültür ve sanat, toplumlar arasındaki tek entegrasyondur. İnsanlar arasında inanç, gelenek ve yaşam biçimlerine saygı gösteren evrensel bir dildir" diye konuştu.

Etkinlikte, Kazakistan’ın farklı bölgelerinden melodiler ve besteler seslendirilecek. Konserler serisi, "Umay Sound" grubunun ilk solo konseri olma özelliğini taşıyor.