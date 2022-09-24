﻿Antalya Kemer Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Antalya Kemer Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Güvenlik soruşturması olumlu çıkmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Antalya Kemer ilçesinde ikamet etmek
Sağlık sorunu olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Adli sicil kaydı
Diploma
Sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş 5 adet fotoğraf
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