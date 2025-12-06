Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu sefer operasyonların adresi Antalya Kepez. Jandarma ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve sigaraya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 3 şüphelinin evinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bin 660 adet kaçak elektronik sigara ile yedi bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya Kepez'de kaçak sigara operasyonu
Haberi Paylaş
Antalya'da Jandarma'nın yaptığı kaçak sigara operasyonlarında 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bin 660 adet kaçak elektronik sigara ile yedi bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA