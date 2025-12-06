Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu sefer operasyonların adresi Antalya Kepez. Jandarma ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve sigaraya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 3 şüphelinin evinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bin 660 adet kaçak elektronik sigara ile yedi bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.