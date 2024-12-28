Antalya-Konya karayolunda kar yağışı

Gündüz saatlerinde bölgede etkili olan yağmur, saat 19.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden başlayarak Tınaztepe mevkisine kadar devam etti. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde ise kar yağışı etkisini sürdürdü.

İŞ MAKİNALARI İLE TEMİZLEME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Karayolları ekipleri, bölgede çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

SÜRÜCÜLERDEN ZİNCİR TAŞIMALARI İSTENDİ

Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolda güvenlik tedbirleri alarak, bu güzergahı kullanacak sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.