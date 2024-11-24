Antalya- Konya karayolunda kar yağışı durdu

Antalya'da özellikle doğu ilçelerinde 2 gündür etkili olan yağmurun ardından yüksek kesimlerde ise kara çevirdi.

Kar yağışı saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayıp Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam etti.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya - Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolun açık tutulmasını sağladılar. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinde zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren yolda buzlanmadan dolayı tuzlama çalışması sürdürüyor.