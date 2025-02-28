Antalya korkunç kaza kameraya yansıdı

Kaynak: DHA

Antalya'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Önce park halindeki araca, ardından da kaldırıma çıkıp motositlere çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.

Antalya Finike merkez Yeni Mahalle'de dün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kavşaktan yan yana geçen sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil ile kamyon çarpıştı. Sağ şeritte seyreden otomobil sürücüsü, sol tarafından ilerleyen kamyonla çarpışınca kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafından park halindeki bir araca çarptı.

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Sürüklenerek kaldırıma çıkan otomobil park halindeki bir motosiklete çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu.

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Kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobil ve kamyonun kavşaktan yan yana geçtikten sonra çarpışması, kontrolden çıkan otomobilin önce park halindeki araca ardından da kaldırımdaki motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

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