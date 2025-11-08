Antalya Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü haftası dolayısıyla "Atatürk’ü Anma Konseri" düzenlendi. Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi.

Festivalin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkif evlerinde bulunan mahkumlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere konser verdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Emile Zola'nın Natüralizm akımının en önemli örneklerinden biri olan Therese Raquin adlı eserinden uyarlanan Therese Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi) sahnelendi. Onur Ali Yüce'nin uyarlayıp çevirdiği, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda izleyiciler, 19. Yüzyıl Paris'inde suç, aşk ve vicdan üçgeninde gelişen etkileyici bir hikayeye tanıklık etti.

- "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ortak prodüksiyonu olan "Saraydan Kız Kaçırma" operası Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Mozart'ın Türk/Osmanlı yaşantı ve kültüründen ilhamla bestelediği başyapıt ilgi gördü.

Öte yandan, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çalgı Yapımı" atölyesiyle "Minyatürlerle Türkiye Sergisi", sanatseverleri bir araya getirdi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Kuyumculuk" ve "Minyatür/Tezhip" atölyeleri katılımcılara geleneksel el sanatlarını uygulama fırsatı sundu.

Festival kapsamında düzenlenen gezilerle katılımcılar, Patara, Olympos ve Aspendos antik kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini Kemer'e taşıyarak sinemaseverlerle buluşturdu.