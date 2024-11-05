Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar coşkusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on altıncı ve son durağı olan Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde sahne alan Ebru Yaşar on binlerce Antalyalıya unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festival kapsamında Konyaaltı Beach Park’ta kurulan sahnede konser veren şarkıcı Ebru Yaşar, şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi.

BU ŞARKILARI SESLENDİRDİ

Ünlü sanatçı; Cumartesi, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Havadan Sudan, Kalmam gibi sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği Roman havaları ve türkülerle de alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Halaylar çeken Antalyalılar gönüllerince eğlendi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Yaşattığınız bu akşam için çok teşekkür ediyorum. Hatıralarımda unutulmaz bir yer aldınız. İyi ki gelmişim, ‘iyi ki’lerimden birisi oldunuz bu akşam.” İfadelerini kullandı.

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