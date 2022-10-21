Antalya Manavgat Belediyesi 2 personel alacak

Antalya Manavgat Belediyesi bünyesine 2 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, destek personeli ve şoför alınacak.
Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlikle ilişiği olmamak,
Manavgat ilçesinde ikamet etmek.i
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Diploma fotokopisi,
İkametgah belgesi.
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