Antalya Manavgat'ta alkolün etkisiyle arabada sızdı! Uyandırılınca söyledikleri güldürdü

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde "araç yangını" ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ancak ekipler, yanan bir araç yerine, park halindeki araç içerisinde alkolün etkisiyle kendinden geçmiş bir şahısla karşılaştı. İhbarda bulunan vatandaşlar, aracın saatlerdir park halinde çalışır vaziyette olduğunu ve siyah dumanlar çıkarmaya başlayınca 112'yi aradıklarını belirtti.

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sızan ve adının Ramazan C. olduğu belirlenen şahsı güçlükle uyandırdı. Ramazan C., ısrarla Kızılağaç Mahallesi'nde değil, Alanya ilçesinin Avsallar Mahallesi'nde olduğunu iddia etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından, jandarma ekipleri şahsın yakınları gelene kadar olay yerinde bekledi.

"SİZE NERESİ LAZIM KOMUTANIM?"

Bu sırada jandarma ile alkollü şahıs arasında ilginç ve tebessüm ettiren diyaloglar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Ramazan C., "Biraz alkol kullanmış olabilirim. Evim Avsallar Mezarlığı'nın orada. Avsallar burası" dedi. Jandarmanın "Burası neresi?" sorusunu tekrarlaması üzerine Ramazan C., "Size neresi lazım komutanım?" diye karşılık verdi.

Aracın kimin olduğu yönündeki soruya ise, "Benim üzerime kayıtlı bir araç var ama bizimkiler kullanıyor. Bu da benim üzerime kayıtlı. Bununla geldim" dedi.

Aracın park halinde olması nedeniyle alkollü şahsa cezai işlem uygulamayan jandarma ekipleri, yaptıkları idari işlemin ardından aracı olay yerine gelen sürücünün kardeşine teslim etti.