Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!

Kaza ve drift anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç, trafik ekipleri tarafından plaka üzerinden yapılan inceleme sonucu 32 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.

Sanayi Mahallesi 2007 Sokak'ta gerçekleşen olayda, 07 JD 402 plakalı Fiat Tofaş marka araç, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde uzun süre drift yaptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu beton panellere çarptı.

Çarpma sonrası araç kısa bir süre durakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaza sırasında araçta maddi hasar oluşurken, iş yerinin önünde bulunan 20 beton panel zarar gördü. Drift ve kaza anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıdı. Görüntülerde aracın hızla panellere çarpması ve ardından olay yerinden uzaklaşması açıkça görüldü.

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Zarar gören iş yerinin sahibi, aracın sürücüsünü bekledi ancak kimse gelmeyince durumu trafik ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasını tespit ederek, sürücüye 32 bin TL para cezası uyguladı. İş yeri sahibi, yaklaşık 30 bin TL'lik zararı olduğunu ifade ederek, polis merkezine gidip şikâyette bulunduğunu belirtti.

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Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan drift ve kaza anlarıyla sosyal medyada da dikkat çekti. Maddi zararın karşılanıp karşılanmayacağı ve sürücünün kimliğinin belirlenip belirlenemeyeceği ise merak konusu oldu.