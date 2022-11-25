Otomobil trafoya çarptı 1 çocuk öldü

Ehliyeti olmayan M.B.D'nin kullandığı 07 AHP 082 plakalı otomobil, gece saatlerinde Küçük Şelale mevkiinde kontrolden çıkarak bir trafonun duvarına çarptı.



Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan 14 yaşındaki E.T'nin hayatını kaybettiği, sürücü M.B.D. (17) ile H.H.E'nin (17) yaralandığı anlaşıldı.



Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Ölen E.T'nin cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.