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Aynur Çiçek 3 gündür aranıyordu! Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek (35), bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç.'nin evinde ölü bulundu. Ş.Ç. ve dairenin sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:54
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Antalya Manavgat’ta polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Bir süredir görüşmüyorlarmış

Aynur Çiçek 3 gündür aranıyordu! Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
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Manavgat'ta 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları, kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan araştırmada Aynur Çiçek'in, kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi.

Dün saat 14.30 sıralarında Ş.Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese sağlık ekipleri çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde, Aynur Çiçek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aynur Çiçek'in cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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