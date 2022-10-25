Antalya Melas 10 işçi alacak

Antalya Melas bünyesine 10 personel alınacağı duyuruldu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro işçisi, temizlik görevlisi, aşçı gibi personeller alınacak.
Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
En az oku yazar olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Manavgat ilçesinde yaşıyor olmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Diploma,
İkametgah belgesi.
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