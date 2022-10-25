25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya Melas 10 işçi alacak

Antalya Melas 10 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:07
Takip Et

Antalya Melas 10 işçi alacak

Antalya Melas 10 işçi alacak
+
Aa
-

Antalya Melas bünyesine 10 personel alınacağı duyuruldu.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro işçisi, temizlik görevlisi, aşçı gibi personeller alınacak.

Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

En az oku yazar olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Manavgat ilçesinde yaşıyor olmak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil belgesi,

Diploma,

İkametgah belgesi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
2
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
3
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
4
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
5
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
6
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
7
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.