ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz sorumluluğundaki 12 farklı lokasyonda bulunan Elektrikli Araç Hızlı Şarj İstasyon yerlerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ayrı ayrı ihaleye çıkartılmıştır.
|No
|Pafta No
|Mahallesi
|Adresi
|Araç Kapasitesi/
Yüzölçümü
|Muhammen Bedel(KDV Hariç)
|Geçici Teminat Bedeli
|1
|18M-1D
|Fener
|1974 Sokak ile 1970/1 Sokak kesişimi
|4 adet/50 m²
|50.696,00 TL
|1.520,88 TL
|2
|18N-3A
|Güzeloba
|Örnekköy Lara Cad.
Migros Yanı
|3 adet/37,50 m²
|36.120,00 TL
|1.083,60 TL
|3
|18M-2D
|Çağlayan
|2032 Sokak
|4 adet/50 m²
|48.160,00 TL
|1.444,80 TL
|4
|18L-2C
|Fener
|Lara Caddesi
|2 adet/25 m²
|25.348,00 TL
|760,44 TL
|5
|19L-4A
|Yeşilbahçe
|Metin Kasapoğlu Cad.
|3 adet/37,50 m²
|38.022,00 TL
|1.140,66 TL
|6
|20L-4D
|Çaybaşı
|Teneffüs Park
|3 adet/37,50 m²
|36.120,00 TL
|1.083,60 TL
|7
|20J-3A
|Meltem
|Meltem Çarşı
|3 adet/37,50 m²
|34.218,00 TL
|1.026,54 TL
|8
|20K-4C
|Altındağ
|Samanyolu Pastanesi
Arkası
|2 adet/25 m²
|22.812,00 TL
|684,36 TL
|9
|20L-4D
|Çaybaşı
|Anadolu Hastanesi Önü
|3 adet/37,50 m²
|38.022,00 TL
|1.140,66 TL
|10
|19L-3A
|Yeşilbahçe
|Kırcami Semt Veznesi
Arkası
|2 adet/50 m²
|24.080,00 TL
|722,40 TL
|11
|18L-2B
|Fener
|Laura AVM Yanı
|3 adet/37,50 m²
|38.022,00 TL
|1.140,66 TL
|12
|20K-2C
|Etiler
|Evliya Çelebi Cad.
|3 adet/37,50 m²
|38.022,00 TL
|1.140,66 TL
-İhale 11.07.2023 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı 10.07.2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01847792