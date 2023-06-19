ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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Belediyemiz sorumluluğundaki 12 farklı lokasyonda bulunan Elektrikli Araç Hızlı Şarj İstasyon yerlerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ayrı ayrı ihaleye çıkartılmıştır.

NoPafta NoMahallesiAdresiAraç Kapasitesi/
Yüzölçümü		Muhammen Bedel(KDV Hariç)Geçici Teminat Bedeli
118M-1DFener1974 Sokak ile 1970/1 Sokak kesişimi4 adet/50 m²50.696,00 TL1.520,88 TL
218N-3AGüzelobaÖrnekköy Lara Cad.
Migros Yanı		3 adet/37,50 m²36.120,00 TL1.083,60 TL
318M-2DÇağlayan2032 Sokak4 adet/50 m²48.160,00 TL1.444,80 TL
418L-2CFenerLara Caddesi2 adet/25 m²25.348,00 TL760,44 TL
519L-4AYeşilbahçeMetin Kasapoğlu Cad.3 adet/37,50 m²38.022,00 TL1.140,66 TL
620L-4DÇaybaşıTeneffüs Park3 adet/37,50 m²36.120,00 TL1.083,60 TL
720J-3AMeltemMeltem Çarşı3 adet/37,50 m²34.218,00 TL1.026,54 TL
820K-4CAltındağSamanyolu Pastanesi
Arkası		2 adet/25 m²22.812,00 TL684,36 TL
920L-4DÇaybaşıAnadolu Hastanesi Önü3 adet/37,50 m²38.022,00 TL1.140,66 TL
1019L-3AYeşilbahçeKırcami Semt Veznesi
Arkası		2 adet/50 m²24.080,00 TL722,40 TL
1118L-2BFenerLaura AVM Yanı3 adet/37,50 m²38.022,00 TL1.140,66 TL
1220K-2CEtilerEvliya Çelebi Cad.3 adet/37,50 m²38.022,00 TL1.140,66 TL


-İhale 11.07.2023 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı 10.07.2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01847792