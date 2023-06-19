ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 19 Haziran 2023 / 00:01

Belediyemiz sorumluluğundaki 12 farklı lokasyonda bulunan Elektrikli Araç Hızlı Şarj İstasyon yerlerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ayrı ayrı ihaleye çıkartılmıştır.



No Pafta No Mahallesi Adresi Araç Kapasitesi/

Yüzölçümü Muhammen Bedel(KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli 1 18M-1D Fener 1974 Sokak ile 1970/1 Sokak kesişimi 4 adet/50 m² 50.696,00 TL 1.520,88 TL 2 18N-3A Güzeloba Örnekköy Lara Cad.

Migros Yanı 3 adet/37,50 m² 36.120,00 TL 1.083,60 TL 3 18M-2D Çağlayan 2032 Sokak 4 adet/50 m² 48.160,00 TL 1.444,80 TL 4 18L-2C Fener Lara Caddesi 2 adet/25 m² 25.348,00 TL 760,44 TL 5 19L-4A Yeşilbahçe Metin Kasapoğlu Cad. 3 adet/37,50 m² 38.022,00 TL 1.140,66 TL 6 20L-4D Çaybaşı Teneffüs Park 3 adet/37,50 m² 36.120,00 TL 1.083,60 TL 7 20J-3A Meltem Meltem Çarşı 3 adet/37,50 m² 34.218,00 TL 1.026,54 TL 8 20K-4C Altındağ Samanyolu Pastanesi

Arkası 2 adet/25 m² 22.812,00 TL 684,36 TL 9 20L-4D Çaybaşı Anadolu Hastanesi Önü 3 adet/37,50 m² 38.022,00 TL 1.140,66 TL 10 19L-3A Yeşilbahçe Kırcami Semt Veznesi

Arkası 2 adet/50 m² 24.080,00 TL 722,40 TL 11 18L-2B Fener Laura AVM Yanı 3 adet/37,50 m² 38.022,00 TL 1.140,66 TL 12 20K-2C Etiler Evliya Çelebi Cad. 3 adet/37,50 m² 38.022,00 TL 1.140,66 TL



-İhale 11.07.2023 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.

-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

-İhaleye katılacakların geçici teminatı 10.07.2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.

İLAN OLUNUR.

