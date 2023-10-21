Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef All Star Antalya piyazı tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan Antalya piyazı yapmalarını istedi. MasterChef sonrası Antalya piyazı tarifi merak edilen yemek tariflerinden oldu. Peki, Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef All Star Antalya piyazı tarifi ve malzemeleri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef All Star Antalya piyazı tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın geçtiğimiz son bölümünde şefler yarışmacılardan Antalya piyazı yapmaları istendi. MasterChef’te Antalya piyazı yapılmasından sonra Antalya piyazı tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef All Star Antalya piyazı tarifi ve malzemeleri neler?

İşte Antalya piyazı tarifi…

ANTALYA PİYAZI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet domates

- 1 tutam maydanoz

- 2 adet haşlanmış yumurta

- Sosu için:

- 3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

- 1 çay bardağı tahin

- 3 diş sarımsak

- Yarım çay bardağı elma sirkesi

- Yarım adet limon suyu

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı tuz

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ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

Fasulyeleri 1 gece önceden ıslattıktan sonra düdüklü tencereye alın. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika haşlayın.

Tarator sosu için haşlanmış fasulyelerden 3 yemek kaşığı alın ve bir çatalla ezin. Bu sos, karışımın bağlayıcısı olacaktır.

Tahini, sirkeyi, limon suyunu, baharatları ve rendelenmiş sarımsağı ekleyerek bir mikser veya robottan geçirin. İhtiyaç duyarsanız, karışımın kıvamını ayarlamak için haşlanmış fasulyelerin suyundan ekleyebilirsiniz. Sosunuzun kıvamı boza gibi biraz daha ince olmalıdır.

Hazırladığınız sosu haşlanmış fasulyelere ekleyin ve iyice karıştırın.

Soğanları yarı ay şeklinde doğrayın ve domatesleri küp şeklinde keserek ayrı bir kaseye alın. Karışıma bulanmış fasulyeleri servis tabağına aktarın. Üzerine domates ve maydanozları yerleştirin.

Doğranmış soğanları ve dilimlenmiş yumurtaları ekledikten sonra maydanozla süsleyin. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin.

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