Antalya polisinde çifte operasyon! Çeşitli suçlardan aranan 197 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya polisinde çifte operasyon! Çeşitli suçlardan aranan 197 kişi yakalandı

Antalya polisi son üç gün içinde kent genelinde yaptığı denetimde 197 kişi gözaltına aldı. Aksu ilçesinde bir adrese düzenlene baskında, 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 197 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, hakkında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 5-10 yıl arası hapisle aranan 13 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 36 şüpheli başta olmak üzere toplam 197 kişi cezaevine gönderildi.

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AKSU İLÇESİNDE AV TÜFEĞİ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

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