Antalya rekor kırdı! 1 günde rekor yabancı ziyaretçi girişi

Kaynak: DHA
Antalya rekor kırdı! 1 günde rekor yabancı ziyaretçi girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminin kalbi Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafirin havayoluyla giriş yaptığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın turizmde yeni bir rekor daha kırdığını belirtti.

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Ersoy, "Antalya'dan yine gurur verici yeni bir rekor. Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.

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Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.

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