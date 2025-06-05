Antalya sahillerinde arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: AA
Antalya sahillerinde arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Havanın 34, nemin yüzde 44, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatile çıkan vatandaşlar da denizin tadını çıkardı.

Antalya sahillerinde, Kurban Bayramı arifesinden dolayı yoğunluk oluştu. Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

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Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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