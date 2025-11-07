Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırladığını ve bunun tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoru olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Antalya ekimde zirve yaptı. Antalya'mız 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoru olarak kayda geçti." ifadelerini kullandı.

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere, Polonya ve Hollanda olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca, 2025 yılının ilk 10 ayında 16 milyon 308 bin yabancı ziyaretçiyi aşarak Akdeniz'in turizm başkentliğini perçinledik. Bir diğer güzel haber ise Antalya Havalimanı'ndan geldi. Dış hatlar terminalinden 4 Ekim Cumartesi günü giriş yapan 93 bin 403 yabancı ziyaretçi ile yine ekim ayları içinde bugüne kadar olan en yüksek günlük ziyaretçi sayısını yakalamış olduk. Turizmi çeşitlendirmeye, kaliteyi artırmaya ve turizm sezonunu 12 aya yaymaya kararlıyız."

- Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Almanya oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülke, 639 bin 445 ziyaretçiyle Almanya oldu. Rusya Federasyonu 583 bin 4 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken İngiltere 182 bin 201 ziyaretçiyle üçüncü oldu.

İngiltere'yi 140 bin 829 ziyaretçiyle Polonya, 65 bin 233 ziyaretçiyle Hollanda, 50 bin 920 ziyaretçiyle Litvanya, 48 bin 904 ziyaretçiyle Ukrayna, 39 bin 276 ziyaretçiyle İsviçre, 24 bin 729 ziyaretçiyle Belarus ve 24 bin 79 ziyaretçiyle Danimarka izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 8, Rusya Federasyonu yüzde 12, Polonya yüzde 6, Litvanya yüzde 14, Ukrayna yüzde 17 ve İsviçre yüzde 5 oranında artış gösterdi.

2025'in ilk 10 ayında ise 3 milyon 889 bin 889 kişiyle Rusya Federasyonu en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Almanya 3 milyon 342 bin 550 kişiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 475 bin 24 kişiyle üçüncü oldu.

İngiltere'yi 1 milyon 248 bin 756 ziyaretçiyle Polonya, 453 bin 867 ziyaretçiyle Hollanda, 413 bin 28 ziyaretçiyle Ukrayna, 410 bin 667 ziyaretçiyle Romanya, 368 bin 255 ziyaretçiyle Kazakistan, 287 bin 381 ziyaretçiyle Çek Cumhuriyeti ve 242 bin 399 ziyaretçiyle Litvanya takip etti.