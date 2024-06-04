Antalya turizminde yeni rekor

Bu yıl sezona güçlü bir başlangıç yapan şehir, yılın ilk 5 ayında yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Antalya'nın ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 artarak 3 milyon 959 bin 267'ye ulaştı.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, ilk sıradaki yerini korudu. Almanya'dan 974 bin 272 turist gelirken, Rusya Federasyonu 857 bin 862 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 451 bin 341 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Belçika ve Fransa takip etti. Ana pazar ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında Almanya yüzde 18, Rusya Federasyonu yüzde 9, İngiltere yüzde 28, Polonya yüzde 35, Hollanda yüzde 16, Kazakistan yüzde 12, Ukrayna yüzde 59, Belçika yüzde 12 ve Fransa yüzde 39 oranında artış gösterdi.

RUSYA MAYIS AYINDA ALMANYA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları ve antik kentleriyle ilgi odağı olan Antalya, mayıs ayında da rekor kırdı. Bu yılın mayıs ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,72 artarak 1 milyon 892 bin 302 oldu. Mayıs ayında en çok turist gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya'dan 491 bin 78 turist gelirken, Almanya 434 bin 609 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 185 bin 221 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Romanya ve Belarus da İngiltere'nin ardından en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı. Mayıs ayında ana pazar ülkelerden Rusya Federasyonu yüzde 26, Almanya yüzde 14, İngiltere yüzde 23, Polonya ve Hollanda yüzde 38, Kazakistan yüzde 11, Ukrayna yüzde 66, Romanya yüzde 45 ve Belarus yüzde 36 oranında artış kaydetti.