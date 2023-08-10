Antalya Valiliğine atanan Hulusi Şahin kimdir?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin ise Antalya Valiliğine atandı.

KAYNAK: İHA
Antalya Valiliğine atanan Hulusi Şahin kimdir?

10 Ağustos tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 57 ilin valisi değişti. Buna göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valisi olurken, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliği'ne atandı.

Vali Yazıcı, 10.06.2020 tarih 2020/273 sayılı Atama Kararı ile atandığı Antalya Valiliği görevine 22.06.2020 tarihinde başlamıştı. Yazıcı, 09.08.2023’e kadar Antalya Valisi olarak görevini yürüttü.

HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

52 yaşındaki Vali Hulusi Şahin ise 11.05.2022 tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanmıştı. İngilizce bilen Şahin, evli ve 3 çocuk babası.

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