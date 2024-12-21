Antalya Valisi: 5 saatte 106 kilogramlık büyük yağış aldık

Vali Şahin, Manavgat’ta, sadece 5 saat içinde 106 kilogramlık yoğun yağış düştüğünü ve bu durumun büyük hasara yol açtığını belirtti. Şahin, "Manavgat’ta 13 ile 18 arasında, yani çok kısa bir süre içinde büyük bir yağış aldık" dedi.

İKİ YARALI, BİRİ AYAĞINI KIRDI, DİĞERİ HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Yağış sonrası, Manavgat ilçesinde meydana gelen su baskınlarına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Vali Şahin, şu ana kadar iki yaralı bulunduğunu açıkladı. "Bir vatandaşımız dolaba ayağını vurması sonucu ayağını kırdı. Bir teyzemizin ise hipotermi durumu var" diyen Şahin, bu yaralıların dışında can kaybı yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde en yoğun yağışın etkili olduğunu vurguladı.

500 İHBAR ALINDI, ÇOĞU İŞ YERİ VE KONUTLARDAN GELDİ

Manavgat’ta sel ve taşkınların yaşanması sonucu 500 civarında su basma ihbarı alındığını aktaran Şahin, "İhbarların büyük bölümü iş yeri ve konutlarda su basmalarına yönelikti. Bu ihbarlara müdahale ettik ve etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, su tahliye çalışmalarının gece boyunca süreceğini ve vatandaşlara yardımcı olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI YARIN BAŞLAYACAK

Vali Şahin, Manavgat’ta yaşanan sel felaketinin ardından zarar tespit çalışmalarına yarından itibaren başlanacağını açıkladı. "Bu kadar kısa süre içinde büyük bir yağış aldıktan sonra, çok sayıda hasar ve zarar kaydı gözüküyor" diyen Şahin, bu çalışmalarla birlikte bölgedeki hasarların belirlenerek, yardımların hızla yapılacağını söyledi.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR MISAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Manavgat’taki sel nedeniyle tahliye edilen vatandaşların, Antalya’daki oteller ve misafirhanelere yerleştirildiğini belirten Vali Şahin, "Tahliyeler sırasında vatandaşlarımız uygulama otellerine ve misafirhanelere yerleştirildi" diyerek, bölgedeki tüm çalışmaların sürdüğünü belirtti.

VALİ ŞAHİN'İ BİR DİZİ YETKİLİ EŞLİK ETTİ

Manavgat’taki incelemeleri sırasında, Vali Hulusi Şahin’e CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, MATSO Başkanı Seydi Güngör ve Antalya’dan gelen kurum amirleri de eşlik etti.