Antalya ve Dortmund'dan sonra yeni adresi Fenerbahçe

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Antalya ve Dortmund'dan sonra yeni adresi Fenerbahçe

Yardımcılarıyla yolunu ayıran Jose Mourinho'nun yeni ekibine tanıdık bir isim geldi.

Yeni sezonda futbolcu kadrosunun yanında teknik kadroda da yeniliğe giden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oluyor. Sezonunun sona ermesiyle yardımcıları ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun ekibine 3 yeni isim ekleniyor.

Daha önce Premier Lig'den Antonio Dias'ın katılacağı belli olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun teknik ekibinde Joao Tralhao ve Pedro Machado da yer alacak.

Portekizli teknik direktörün vatandaşı Joao Tralhao, daha önce Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yardımcılığını yapmıştı. Joao Tralhao, Şahin'in Borussia Dortmund macerasında da yanında yer almıştı.

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