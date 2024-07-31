Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü Ödeme Emri İlan Listesi
Yayın Tarihi:
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
|Sıra No
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|1
|8720120101
|FATMA GÜZİDE TUZA
|KONAKLI MAH. KULAK CAD. DİZALYA PALM GARDEN NO: 14 ALANYA / ANTALYA
|202309202309
|9166
|2024031466Mjh0000916
|2024031414Mjt0000961
|3.539.519,89
|Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı, unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103, 104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ( Bir) ay içerisinde bizzat veya vekili kanalı ile müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ve 1 (Bir) ay bitiminde müracaatta bulunulmadığı veya açık adresini bildirilmediği takdirde işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 1 (Bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065771