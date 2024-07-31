Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü Ödeme Emri İlan Listesi

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ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Sıra NoVergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
18720120101FATMA GÜZİDE TUZAKONAKLI MAH. KULAK CAD. DİZALYA PALM GARDEN NO: 14 ALANYA / ANTALYA20230920230991662024031466Mjh00009162024031414Mjt00009613.539.519,89
Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı, unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103, 104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ( Bir) ay içerisinde bizzat veya vekili kanalı ile müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ve 1 (Bir) ay bitiminde müracaatta bulunulmadığı veya açık adresini bildirilmediği takdirde işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 1 (Bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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