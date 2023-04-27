Antalya yeni meydanına kavuşuyor

ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Finike'ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırma hedefiyle başlattığı ‘Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Başkan Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte projede alanında incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, çalışmalar hakkında Başkan Böcek’e bilgi verdi.

Finike Cumhuriyet Meydanı’nda altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Başkan Böcek, “22 dönüm bir alanda çalışmalarımız sürüyor. Kentler meydanlarıyla anılır. Konyaaltı Belediye Başkanlığı'm döneminde Antalya’nın en büyük kent meydanını yapmıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı bitirdik. Şimdi Finike Cumhuriyet Meydanı’mızı yapıyoruz” dedi.

AÇILIŞ 1 TEMMUZ 2023’TE

Finike Cumhuriyet Meydanı’nın temelinin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda atıldığını hatırlatan Böcek, açılışın da 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda yapılacağını aktardı. 30 milyonun üzerinde maliyeti olan meydan projesinin halkın buluşma noktası olacağını belirten Böcek, “Burası bütün etkinliklerin yapılabileceği herkesin kullanabileceği bir alan olacak. Burada olmazsa olmazımız Atatürk’ün bir anıtı olacak. Bütün halkımızın da beğeneceği mavi gözlü dev adama yakışır bir anıtı da meydanda tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Proje çerçevesinde Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede; meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.