Antalya’da 15. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

3-12 Ekim tarihlerinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, 260 yazar ve 220 ulusal ile uluslararası yayınevi kitapseverlerle bir araya gelecek.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği Antalya Kitap Fuarı, bu yıl “Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe” temasıyla düzenleniyor. Türkiye’de belediye tarafından organize edilen en büyük kitap fuarı unvanını taşıyan etkinlik, ünlü yazarları okurlarıyla buluşturacak.

Edebiyat ve müziğin duayen ismi Zülfü Livaneli, onur konuğu olarak katılacağı fuarda, açılış töreninin ardından saat 17.00’de AKM Aspendos Salonu’nda Serhat Kaya’nın moderatörlüğünde düzenlenecek.

“Edebiyatın Toplumu Değiştirme Etkisi” başlıklı söyleşide okurlarıyla buluşacak. Fuar boyunca sevilen yazarlar, söyleşiler, imza günleri ve sohbetlerle kitapseverlerle bir araya gelecek.

34. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’nde Kitap Fuarı açıldı

Kitapseverlerin yeni adresi: 4. Bağcılar Kitap Fuarı başlıyor!