Antalya’da 16. Satranç Turnuvası son buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 16. Satranç Turnuvası sona erdi. 7-12 yaş grubu öğrencilerin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını ve madalyalarını aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 16'ıncı Satranç Turnuvası tamamlandı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen turnuva üç gün boyunca devam etti. Turnuvada 7-12 yaş çocuklar toplam 6 kategoride yarıştılar.

Minik yıldızlara anlamlı ödül

Toplamda 900 çocuğun katılımıyla gerçekleşen turnuvada 7 yaş genel kategorisinde Güneş Sarp, 7 yaş kızlar kategorisinde Neslişah Gökoğlu Hanzade birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Tuna Uzunoğulları, 8 yaş kızlar kategorisinde ise Zümra Mina Solak birinciliği elde etti. 9 yaş genelde Yiğit Şimşek, kızlarda Bahar Neva Karataş, 10 yaş genelde Tuncay Yağız, kızlarda Asel Buse Erbaş birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde Eren Celal Toprak, 11 yaş kızlarda Elif Cemre Uysal, 12 yaş genelde Rüzgar Çekiçoğlu, 12 yaş kızlarda Gülce Deniz Aktaş şampiyonluğa ulaşan isimler oldu. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden sporculara kupa ve ilk 10 dereceyi elde eden sporculara madalya verildi.